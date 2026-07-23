A partire da oggi, i minori tra i 14 e i 18 anni sono sempre imputabili, salvo che si dimostri la loro incapacità di intendere e di volere. In precedenza, l’imputabilità non era automatica e dipendeva dalla verifica delle capacità mentali. La legge stabilisce che la responsabilità penale si applica automaticamente a questa fascia di età, a meno che non venga accertato il contrario durante il procedimento. La modifica riguarda la presunzione di imputabilità per i minorenni in questa fascia.

Oggi per i minori tra i 14 e i 18 anni l'imputabiità non è automatica: scatta soltanto se viene verificata la capacità di intendere e di volere. Domani, grazie a un disegno di legge in tre articoli che approda nel pomeriggio del 23 luglio in Consiglio dei ministri proponendo di modificare l'articolo 98 del Codice penale, diventa invece automatica: sarà l'incapacità di intendere e di volere a dover essere dimostrata caso per caso. La nuova stretta anti maranza, fortemente voluta da Lega e Forza Italia (che alla Camera ha presentato una proposta di legge, a prima firma Marta Fascina, addirittura per abbassare da 14 a 13 anni la... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nuova stretta anti-maranza: dai 14 ai 18 anni minori sempre imputabili salvo prova contraria

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DDL Sicurezza: stretta anti-maranza - Unomattina 15/07/2026

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