Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che mantiene imputabili i minori tra 14 e 18 anni, introducendo norme più severe. La premier ha dichiarato che chi sbaglia deve pagare, anche se minorenne. Le opposizioni criticano il provvedimento, definendolo una forma di propaganda e opponendosi a questa modifica delle regole. La legge mira a rafforzare le responsabilità penali per i giovani tra i 14 e i 18 anni.

Il Consiglio dei ministri approva un disegno di legge che cambia le regole per i minori tra 14 e 18 anni: per la premier chi sbaglia deve rispondere, mentre dalle opposizioni arrivano accuse di propaganda e forti critiche. Il governo apre un nuovo fronte politico sulla giustizia minorile. Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Minori tra 14 e 18 anni sempre imputabili, approvata norma 'anti maranza', Meloni: "Chi sbaglia paga, anche se minorenne"

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Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Non abbiamo abbassato l'età per la imputabilità del minore, che rimane di 14 anni, e non abbiamo inasprito le pene. La novità riguarda la presunzione di imputabilità. Cos x.com

Confronto traduzione inglese ed italiana di Alberi di Aya K?da reddit

Minori e reati, tra i 14 e i 18 anni scatta la presunzione di responsabilità: che cosa vuol direLa premier presenta il ddl approvato dal Consiglio dei ministri: Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Resta ferma l'età dell'imputabilità, ma cambia la presunz ... avvenire.it

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