Minori tra 14 e 18 anni sempre imputabili approvata norma ' anti maranza' Meloni | Chi sbaglia paga anche se minorenne
Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che mantiene imputabili i minori tra 14 e 18 anni, introducendo norme più severe. La premier ha dichiarato che chi sbaglia deve pagare, anche se minorenne. Le opposizioni criticano il provvedimento, definendolo una forma di propaganda e opponendosi a questa modifica delle regole. La legge mira a rafforzare le responsabilità penali per i giovani tra i 14 e i 18 anni.
Il Consiglio dei ministri approva un disegno di legge che cambia le regole per i minori tra 14 e 18 anni: per la premier chi sbaglia deve rispondere, mentre dalle opposizioni arrivano accuse di propaganda e forti critiche. Il governo apre un nuovo fronte politico sulla giustizia minorile. Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Temi più discussi: Minori e reati, tra i 14 e i 18 anni scatta la presunzione di responsabilità: che cosa vuol dire; Dai 14 ai 18 anni minori imputabili salvo prova contraria. Meloni: Chi sbaglia deve rispondere; Guerra ai baby-delinquenti, minori imputabili dai 14 anni; Minori imputabili a 14 anni: cosa cambia con il ddl del governo.
Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Non abbiamo abbassato l'età per la imputabilità del minore, che rimane di 14 anni, e non abbiamo inasprito le pene. La novità riguarda la presunzione di imputabilità. Cos x.com
Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. È il cuore di quella che il governo presenta come una stretta sui reati commessi dai giovanissimi. Cosa cambia in concreto. Fino a og facebook
Confronto traduzione inglese ed italiana di Alberi di Aya K?da reddit
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