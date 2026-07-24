Vannacius e la canzone fatta con l’IA di Vannacci gladiatore – Il video

Un video realizzato con l’intelligenza artificiale mostra un’interpretazione in stile “Gladiatore” con una canzone creata da un’IA. La clip, diffusa da un account online, include frasi come “O mio generale ti attaccano sempre”. La musica è stata prodotta da un’intelligenza artificiale chiamata Il Cantacose. Il video è stato condiviso sui social media e suscita attenzione per l’uso di tecnologie di intelligenza artificiale nel contesto artistico.

«O mio generale ti attaccano sempre, il mondo al contrario è di un visionario». Inizia più o meno così una clip realizzata con l’IA da Robertusvannaccius, ovvero l’account che ha diffuso il discusso video in stile Gladiatore con un brano realizzato (anche questo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale) da Il Cantacose. Nella clip, rilanciata su Instagram, si vede l’eurodeputato ed ex generale volare come Superman con gli abiti degli antichi romani. «Generale sei vincente, un giorno ti chiamerò mio presidente», chiude il brano. Il tutto mentre Vannacci tende la mano alla premier Giorgia Meloni e si lancia con lei con un provvidenziale paracadute. 🔗 Leggi su Open.online

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