Un video realizzato con intelligenza artificiale mostra un uomo in abiti da gladiatore che riceve un fascio littorio da una donna mentre la folla applaude. Il video è diventato rapidamente virale sui social media. È stato creato usando tecnologie di intelligenza artificiale e raffigura una scena storica rivisitata in chiave moderna. Nessuna persona reale è coinvolta, e il contenuto è stato diffuso online senza autorizzazioni ufficiali.

È celermente divenuto virale il video, prodotto con l'intelligenza artificiale, che mostra il prode generale Vannacci, nei panni del gladiatore dell'antica Roma, mentre riceve il fascio littorio da Giorgia Meloni con la folla festante. In assenza di contenuti concettuali e di proposte teoriche fondate, il fondatore del partito liberal-atlantista "Futuro nazionale" non trova di meglio che rilanciare video demenziali, dai contenuti infimi e buoni soltanto ad abbassare il già bassissimo livello della comunicazione politica della nostra sventurata Italia. Il modello di riferimento, come non è difficile comprendere, è ovviamente Donald Trump, che in questi anni ha invaso letteralmente la rete con demenziali video e immagini prodotti con l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci in versione gladiatore nel video fatto con la IA: Trump modello della comunicazione politica

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