Vannacci-gladiatore riceve da Meloni il fascio littorio | i video creati con l' IA in stile Trump

Da repubblica.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il video mostra un uomo in abiti militari che si rivolge a una folla festante, con immagini di Schlein e Conte legati a un palo e Salvini che viene cacciato. La scena è accompagnata dalla musica del film di Ridley Scott, mentre sullo sfondo appare il simbolo del fascio littorio, consegnato da una figura che somiglia alla premier. Sono state create clip con intelligenza artificiale in stile Trump, riproducendo eventi politici in modo satirico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le clip con l’ex generale davanti al popolo romano in festa mentre Schlein e Conte sono legati a un palo e Salvini viene cacciato. In sottofondo la musica del film di Ridley Scott. Un esempio di slopaganda che funziona sui social. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

vannacci gladiatore riceve da meloni il fascio littorio i video creati con l ia in stile trump
© Repubblica.it - Vannacci-gladiatore riceve da Meloni il fascio littorio: i video creati con l'IA in stile Trump
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Garlasco e il pixel del dubbio, i video di Andrea Sempio creati con l’IA che cambiano la percezioneNegli ultimi giorni sui social sono comparsi video realizzati con intelligenza artificiale legati al caso di Garlasco.

Garlasco e il pixel del dubbio, i video di Andrea Sempio creati con l’IA che cambiano la nostra percezioneNegli ultimi giorni sui social sono comparsi diversi video riguardanti il caso di Garlasco, realizzati utilizzando tecnologie di intelligenza...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web