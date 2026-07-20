Vannacci-gladiatore riceve da Meloni il fascio littorio | i video creati con l' IA in stile Trump

Notizia in breve

Il video mostra un uomo in abiti militari che si rivolge a una folla festante, con immagini di Schlein e Conte legati a un palo e Salvini che viene cacciato. La scena è accompagnata dalla musica del film di Ridley Scott, mentre sullo sfondo appare il simbolo del fascio littorio, consegnato da una figura che somiglia alla premier. Sono state create clip con intelligenza artificiale in stile Trump, riproducendo eventi politici in modo satirico.