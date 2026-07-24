Vannacius e la canzone fatta con l’IA con Vannacci gladiatore – Il video
Un video creato con l’intelligenza artificiale mostra una figura in stile gladiatore accompagnata da un brano musicale prodotto anch’esso tramite IA. La clip, diffusa online, utilizza immagini e suoni generati digitalmente e include un testo che cita un generale e un mondo visto come visionario. L’account che ha condiviso il video ha pubblicato anche il brano musicale, evidenziando l’uso di tecnologie di intelligenza artificiale per creare contenuti visivi e sonori.
«O mio generale ti attaccano sempre, il mondo al contrario è di un visionario». Inizia più o meno così una clip realizzata con l’IA da Robertusvannaccius, ovvero l’account che ha diffuso il discusso video in stile Gladiatore con un brano realizzato (anche questo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale) da Il Cantacose. Nella clip, rilanciata su Instagram, si vede l’eurodeputato ed ex generale volare come Superman con gli abiti degli antichi romani. «Generale sei vincente, un giorno ti chiamerò mio presidente», chiude il brano. Il tutto mentre Vannacci tende la mano alla premier Giorgia Meloni e si lancia con lei con un provvidenziale paracadute. 🔗 Leggi su Open.online
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