Vannacius e la canzone fatta con l’IA con Vannacci gladiatore – Il video

Notizia in breve

Un video creato con l’intelligenza artificiale mostra una figura in stile gladiatore accompagnata da un brano musicale prodotto anch’esso tramite IA. La clip, diffusa online, utilizza immagini e suoni generati digitalmente e include un testo che cita un generale e un mondo visto come visionario. L’account che ha condiviso il video ha pubblicato anche il brano musicale, evidenziando l’uso di tecnologie di intelligenza artificiale per creare contenuti visivi e sonori.