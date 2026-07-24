Un comico ha commentato la vita privata di un militare, affermando che sia gay e scherzando sul fatto che potrebbe aver partecipato alle missioni militari solo per passare le serate in caserma con i compagni. La battuta si basa su un commento ironico e non supportato da fatti verificabili. La discussione si concentra su aspetti personali e sulla vita militare, senza approfondimenti legali o ufficiali.

“ Vannacci? È gay. Se lo avessi davanti gli chiederei se ha partecipato a tutte quelle missioni militari solo per restare in caserma la sera coi suoi camerati. Chissà quante volte gli è caduta la saponetta per terra.”. È la provocazione del comico e attore marchigiano, Giorgio Montanini, intervistato a La Gaberiana, a Firenze, da Andrea Scanzi. Montanini ha spiegato che l’orientamento sessuale del leader di FnV diventa una questione di rilevanza pubblica dal momento che “Vannacci difende la famiglia tradizionale e, quando parla di omosessualità, si esprime con frasi omofobe “. Il comico ha raccontato anche la vicenda di Mario Adinolfi: “Mi ha querelato per alcune cose che ho detto durante uno spettacolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vannacci? È gay, chissà quante volte gli è caduta la saponetta in caserma”: lo show del comico Montanini intervistato da Scanzi

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Vannacci: «Reati contro gay più gravi Non credo. Femminicidio crea allarmismo»

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