Giorgio Montanini ha dichiarato che Maurizio Crozza non svolge satira, ma si limita a cabaret politico. Durante un’intervista a Firenze, Montanini ha anche spiegato i motivi per cui sarebbe stato escluso da una trasmissione televisiva, affermando che la sua uscita sarebbe legata a divergenze di natura artistica. Le affermazioni sono state rilasciate in presenza di Andrea Scanzi, ideatore e direttore artistico di un festival culturale.

“ Crozza non ha mai fatto satira, il suo è cabaret, cabaret politico”. A parlare è il comico e attore Giorgio Montanini, intervistato a Firenze alla Gaberiana da Andrea Scanzi, che della kermesse è ideatore e direttore artistico. “Quando lui era a Ballarò, i politici che prendeva di mira ridevano – ha detto Montanini – non è normale. Io a Ballarò sono durato tre puntate. A Salvini, che stava un metro e mezzo da me, ho detto: ‘Non ce l’ho con te, ma con la tua insegnante di sostegno’. A differenza di quello che succedeva con Crozza, non ha riso”. Montanini ha raccontato perché venne cacciato dal programma che andava in onda su Rai3, all’epoca condotto da Massimo Giannini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il comico Giorgio Montanini: “Crozza? Non fa satira”. Poi racconta: “Ecco perché mi cacciarono da Ballarò”

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PUCCI A SANREMO. GIORGIO MONTANINI PASSA DAL BSMT!

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