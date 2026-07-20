Remigrazione? Sogno di vedere Vannacci e Salvini raccogliere pomodori ad agosto | Enzo Iacchetti intervistato da Andrea Scanzi
Enzo Iacchetti ha espresso il desiderio di vedere figure politiche come Vannacci e Salvini impegnate nella raccolta di pomodori in Puglia ad agosto, lavorando a un euro all’ora. Durante un’intervista, ha affermato di volerli vedere sudare e lavorare manualmente, sottolineando il suo auspicio che chi supporta la remigrazione possa svolgere questo tipo di attività stagionale. La proposta è stata fatta come una provocazione per evidenziare le differenze tra teoria e pratica.
“Io vorrei che i pomodori in Puglia in agosto venissero raccolti da quelli che vogliono la remigrazione. Sogno di vedere Vannacci e Salvini sudare, a un euro all’ora”. Lo ha detto Enzo Iacchetti, intervistato lo scorso 17 luglio al Festival “Naturalmente pianoforte” da Andrea Scanzi, che cura la direzione artistica della kermesse. Iacchetti ha ragionato anche sulla necessità, da parte degli artisti, di schierarsi. Dopo aver raccontato lo scontro con Eyal Mizrahi, presidente dell’associazione Amici d’Israele, ospite di Bianca Berlinguer, con la famosa frase “cosa hai detto, stronzo? Vengo giù e ti prendo a pugni”, ha rivendicato il diritto di essersi schierato sul genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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