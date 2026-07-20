Remigrazione? Sogno di vedere Vannacci e Salvini raccogliere pomodori ad agosto | Enzo Iacchetti intervistato da Andrea Scanzi

Notizia in breve

Enzo Iacchetti ha espresso il desiderio di vedere figure politiche come Vannacci e Salvini impegnate nella raccolta di pomodori in Puglia ad agosto, lavorando a un euro all’ora. Durante un’intervista, ha affermato di volerli vedere sudare e lavorare manualmente, sottolineando il suo auspicio che chi supporta la remigrazione possa svolgere questo tipo di attività stagionale. La proposta è stata fatta come una provocazione per evidenziare le differenze tra teoria e pratica.