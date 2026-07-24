Vandalizzato il rifugio dove si terrà la Pastasciutta Antifascista | Jeep distrutta a colpi d'ascia e asini rinchiusi

Il rifugio di montagna "Gino e Massimo" - sito in località Grioni a Ponte in Valtellina (Sondrio) - ha subito numerosi attacchi vandalici e commenti violenti in vista dell'iniziativa "Pastasciutta antifascista", in programma domani, sabato 25 luglio. La titolare, Anna Savonitto, racconta a Fanpage.it quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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