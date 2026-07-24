ponte in valtellina raffica di atti vandalici al rifugio gino e massimo manomessa la jeep e rinchiusi gli asini nel bivacco intimidazioni continue ma non molliamo

Notizia in breve

Mercoledì mattina, alcuni escursionisti hanno trovato il Rifugio Gino e Massimo in Valtellina danneggiato. La jeep del rifugio era stata pesantemente vandalizzata: vetri infranti, fanali e tergicristalli rotti, gomme forate e la carrozzeria segnata da colpi d’ascia. Inoltre, gli asini presenti nel bivacco sono stati rinchiusi all’interno, e sono state segnalate continue intimidazioni. Nessuna persona è stata ancora identificata.