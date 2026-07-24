Ponte in Valtellina raffica di atti vandalici al Rifugio Gino e Massimo Manomessa la jeep e rinchiusi gli asini nel bivacco Intimidazioni continue ma non molliamo
Mercoledì mattina, alcuni escursionisti hanno trovato il Rifugio Gino e Massimo in Valtellina danneggiato. La jeep del rifugio era stata pesantemente vandalizzata: vetri infranti, fanali e tergicristalli rotti, gomme forate e la carrozzeria segnata da colpi d’ascia. Inoltre, gli asini presenti nel bivacco sono stati rinchiusi all’interno, e sono state segnalate continue intimidazioni. Nessuna persona è stata ancora identificata.
Ponte in Valtellina (Sondrio) – “ Pare più un’intimidazione, che un semplice dispetto”. La scoperta l’hanno fatta mercoledì mattina alcuni escursionisti: la piccola jeep del Rifugio Gino e Massimo pesantemente vandalizzata, tutti i vetri infranti, fanali e tergicristalli rotti, gomme bucate e carrozzeria tagliata a colpi d’ascia. Un vero accanimento: c’è stato addirittura il tentativo di spingere il piccolo fuoristrada giù da una scarpata. Anna Savonitto preferisce non fare accuse, ma su un punto non ha dubbi. “È evidente che qualcuno è infastidito dalla gestione del rifugio, gestione che porto e portiamo avanti con passione, entusiasmo, voglia di fare”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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