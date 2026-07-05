Rissa a colpi d'ascia nel Varesotto | 4 arresti per tentato omicidio di cui 2 anche per discriminazione razziale

Il 28 giugno a Besano, nel Varesotto, quattro persone sono state arrestate per tentato omicidio dopo una rissa scoppiata vicino a un bar. Durante l'alterco, due cittadini italiani e due tunisini sono stati coinvolti, con uno dei tunisini colpito alla testa con un’ascia. Due degli arrestati sono stati anche accusati di discriminazione razziale. La lite sarebbe iniziata per motivi futili e si è conclusa con un’aggressione violenta.

A Besano (Varese) il 28 giugno è scoppiata una lite, per futili motivi, nei pressi di un bar, tra due cittadini italiani e due tunisini. La lite è degenerata in un'aggressione violenta e uno di questi è stato colpito alla testa con un colpo d'ascia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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