Il Belgio ha annunciato l’ingaggio di Mark van Bommel come nuovo allenatore della nazionale maschile di calcio, con un contratto che durerà fino al 2028. L’ex centrocampista assumerà il ruolo di ct e debutterà ad agosto. La federazione ha confermato la scelta di van Bommel per guidare la squadra fino alla prossima fase continentale. Il nuovo ciclo con il tecnico tedesco prenderà il via nel mese di agosto.

Il Belgio apre un nuovo ciclo con Mark van Bommel: l’ex centrocampista guiderà i Diavoli Rossi fino all’Europeo 2028. Il Belgio ha scelto: Mark van Bommel sarà il nuovo commissario tecnico dei Diavoli Rossi. L’ex centrocampista olandese ha firmato un contratto che lo legherà alla nazionale fino al termine dell’ Europeo 2028, avvio ufficiale previsto per il 15 agosto 2026. Van Bommel approda così alla sua prima esperienza da ct dopo aver guidato PSV Eindhoven, Wolfsburg e soprattutto il Royal Antwerp, con cui ha vissuto una stagione memorabile nel 2022-23, conquistando campionato e Coppa del Belgio. Un percorso che ha convinto la federazione a puntare su di lui per aprire un nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Van Bommel nuovo ct del Belgio: contratto fino al 2028 e debutto ad agosto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BREAKING Mark van Bommel Set to Become New Belgium Head Coach

Notizie e thread social correlati

Nuovo ct Belgio, caccia al post Rudi Garcia: Van Bommel balza in pole position. Ultimissimi sviluppiDopo l’addio di Rudi Garcia, Mark Van Bommel è diventato il favorito per la panchina della nazionale belga.

Van Bommel è il nuovo ct del Belgio: prende il posto di Rudi GarciaLa Federazione calcistica belga ha annunciato che Mark van Bommel, 49 anni, sarà il nuovo allenatore della nazionale a partire dal 15 agosto 2026,...

Temi più discussi: Belgio, ufficiale: Van Bommel è il nuovo allenatore della nazionale; Belgio, Van Bommel è il nuovo ct: prende il posto di Garcia; Da Kean a Modric e Van Bommel: le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/07); Mark van Bommel è pronto a guidare la nazionale belga: una missione per rilanciare i Diavoli Rossi in vista di EURO 2028.

Ufficiale: Van Bommel è il nuovo CT del Belgio #SkySport #SkyCalciomercato sport.sky.it/calciomercato/… x.com

Ufficiale, Van Bommel nuovo ct del Belgio: il comunicato e le dichiarazioniOra è ufficiale, Mark van Bommel è il nuovo commissario tecnico del Belgio. La Federazione belga ha comunicato l'ingaggio dell'ex centrocampista tra le altre di PSV, Barcellona, Bayern Monaco e Milan, ... calciomercato.com

Van Bommel è il nuovo ct del Belgio: prende il posto di Rudi GarciaLa Federazione calcistica belga e lieta di annunciare che Mark van Bommel (49 anni) sara il nuovo allenatore dei Diavoli Rossi a partire dal 15 ... sportmediaset.mediaset.it