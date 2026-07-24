La Federazione calcistica belga ha annunciato che Mark van Bommel, 49 anni, sarà il nuovo allenatore della nazionale a partire dal 15 agosto 2026, succedendo a Rudi Garcia.

La Federazione calcistica belga è lieta di annunciare che Mark van Bommel (49 anni) sarà il nuovo allenatore dei Diavoli Rossi a partire dal 15 agosto 2026., Mark van Bommel ha firmato un contratto per allenare la nostra nazionale fino al Campionato Europeo del 2028., In qualità di allenatore, Mark van Bommel ha guidato, tra le altre, squadre come PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg e Royal Antwerp FC. Ad Anversa ha fatto la storia vincendo sia il campionato nazionale che la Coppa del Belgio nella stagione 2022-2023., Da giocatore, Mark van Bommel ha militato ai massimi livelli. Ha giocato in club di punta come PSV Eindhoven, Barcellona,??Bayern Monaco e Milan. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Van Bommel è il nuovo ct del Belgio: prende il posto di Rudi Garcia

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