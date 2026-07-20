Nuovo ct Belgio caccia al post Rudi Garcia | Van Bommel balza in pole position Ultimissimi sviluppi

Dopo l’addio di Rudi Garcia, Mark Van Bommel è diventato il favorito per la panchina della nazionale belga. La federazione sta valutando le candidature per il ruolo di nuovo commissario tecnico, mentre il team si prepara a un cambiamento nella guida tecnica. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata.

Nuovo ct Belgio, Mark Van Bommel è salito in pole position per la panchina dei Diavoli Rossi dopo l’addio di Rudi Garcia. Ultimissimi sviluppi. Il Belgio inaugura un nuovo capitolo della propria storia calcistica e si proietta alla ricerca del futuro commissario tecnico. Dopo la conclusione dell’esperienza in panchina di Rudi Garcia, la federazione calcistica belga ha avviato ufficialmente le consultazioni per individuare la figura ideale a cui affidare la guida dei Diavoli Rossi. Tra i profili attenzionati dagli addetti ai lavori, il nome in prima fila per raccogliere l’eredità dell’allenatore francese, come riferiscono diverse fonti giornalistiche in patria, è quello di Mark van Bommel. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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