Rudi Garcia lascia la guida del Belgio | comunicato ufficiale e dichiarazioni del tecnico

Rudi Garcia ha annunciato ufficialmente di aver lasciato l’incarico di allenatore della nazionale belga. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle ragioni. Dopo l’addio, il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni, senza specificare i motivi della separazione. La squadra continuerà a essere guidata da un altro staff tecnico fino a ulteriori comunicazioni. L’addio di Garcia avviene a pochi mesi dall’inizio delle competizioni ufficiali.

Rudi Garcia non è più il CT del Belgio: comunicato ufficiale, retroscena e dichiarazioni dopo l’addio alla panchina. Rudi Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio: la federazione ha ufficializzato la separazione con un comunicato che segna la fine di un ciclo iniziato nel 2025 e concluso dopo l’eliminazione ai quarti di finale del Mondiale contro la Spagna. La decisione arriva in un momento delicato per i Diavoli Rossi, chiamati a ripensare strategia, identità e obiettivi dopo un percorso internazionale che non ha rispettato le aspettative. L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina belga era iniziata con ambizioni elevate: rilanciare una generazione in transizione, valorizzare nuovi talenti e mantenere la competitività di una nazionale che negli ultimi anni aveva spesso sfiorato traguardi importanti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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