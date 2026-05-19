Blello un branco di Lupi attacca le mucche È allarme in Val Brembana | Quello che avevamo previsto si è avverato

In Val Brembana, un branco di lupi ha attaccato un gruppo di mucche, causando danni agli allevatori locali. La notizia è stata confermata dalle autorità e dagli stessi allevatori, che avevano espresso timori riguardo a possibili attacchi da parte dei predatori. Le operazioni di sorveglianza e intervento sono state avviate per monitorare la situazione e garantire la sicurezza del bestiame, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle azioni da intraprendere.

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Blello (Bergamo), 19 maggio 2026 – Le preoccupazioni degli allevatori, espresse qualche settimana fa, si sono rivelate giuste. Dopo le pecore, ora i lupi presenti nella Bergamasca iniziano ad attaccare anche i bovini, gli allevamenti fonte di economia fondamentale per la Val Brembana. È successo tra venerdì e sabato a Blello, ai danni dell’allevamento di Patrizio Rota di Berbenno. Una quarantina i capi che l’allevatore aveva lasciato pascolare nel territorio di Blello, in Val Brembilla, diramazione della Val Brembana. Sabato mattina l’allevatore ha trovato diverse mucche ferite alle zampe, altre bloccate tra cespugli spinosi dove erano finite fuggendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blello, un branco di Lupi attacca le mucche. È allarme in Val Brembana: “Quello che avevamo previsto si è avverato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso Serra: il ritorno dei lupi accende il dibattito in Val Brembana? Domande chiave Come si può conciliare la libertà individuale con la sicurezza degli ecosistemi? Perché la condotta di Serra solleva dubbi sulla... Branco di lupi attacca un gregge di pecore: salva solo una capra caduta in un dirupoGarzeno, 10 maggio 2026 – Il branco di lupi ha attaccato il gregge, uccidendo quasi tutti gli animali tranne uno: una capra che è riuscita a mettersi... Valle BrembanaL’ALLARME. Torna la preoccupazione in Valle Brembana per una serie di attacchi attribuiti ai lupi: tra il 23 e il 28 aprile, a Valtorta, uccise sette pecore e una gravemente ferita in tre diversi ... ecodibergamo.it