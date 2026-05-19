Nella valle Val Brembana, alcuni allevatori hanno segnalato di aver subito attacchi da parte di lupi che hanno ferito mucche nelle vicinanze di Blello. In particolare, sono stati colpiti anche alcuni vitelli, generando preoccupazione tra chi si occupa di gestione del bestiame. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi per proteggere gli animali. Al momento, non sono stati ancora adottati provvedimenti definitivi per contenere i nuovi episodi di aggressione.

? Domande chiave Come faranno gli allevatori a proteggere i vitelli dai nuovi attacchi?. Perché i lupi hanno iniziato a colpire proprio i bovini?. Quali sono le zone più a rischio per le prossime ore?. Come influirà questa escalation sulla sopravvivenza economica della Val Brembana?.? In Breve Attacchi ai bovini dopo le predazioni di pecore a Peghera, Sottochiesa e Valtorta.. Nel 2024 si registrano almeno 26 predazioni accertate in vari comuni bergamaschi.. Presenza di branchi in Val Seriana, Val Taleggio e tra Val Serina e Brembana.. Rischio economico per il settore zootecnico locale dovuto alla vulnerabilità dei vitelli.. Tra venerdì e sabato, un branco di lupi ha colpito l’allevamento di Patrizio Rota a Blello, ferendo diverse mucche che pascolavano nei territori della Val Brembilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val Brembana, lupi feriscono le mucche a Blello: allarme per i vitelli

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