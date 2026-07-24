Vai dall’andrologo? Ti senti mai minaccioso? Parlavi con tuo padre?

Sono alcune delle domande che Francesco Pacifico ha fatto a molti uomini per il nuovo podcast del Post, "Maschi": si ascolta dal 28 luglio Nell’ultimo anno ho portato in giro un libro che si chiama “La voce del padrone” e parla della mia vita con una donna femminista. Il titolo veniva dalla sensazione che ho sviluppato in quindici anni di relazione: una donna femminista ti fa sentire uomo, e maschio, ogni giorno della tua vita, perché sente quel disequilibrio che dal mondo ogni uomo che vive con una donna si porta in casa. Tutti i privilegi a volte invisibili (all’uomo) di cui approfittiamo nella coppia. La donna è educata ad avere più doveri che piaceri, l’uomo il contrario. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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