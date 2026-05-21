Paul Pogba, ex calciatore della Juventus, ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua esperienza in maglia bianconera. In un’intervista, ha descritto l’ambiente come una famiglia, affermando che ovunque si trovi, si sente ancora parte di quella realtà e pensa che quel momento rappresenti il suo posto. Le sue parole riflettono un legame forte con la squadra e i suoi tifosi, sottolineando l’affetto ancora vivo nei confronti del club.

di Luca Fiore Paul Pogba, ex calciatore della Juventus, ha parlato della sua esperienza in bianconero con grande nostalgia definendo l’ambiente una famiglia. L’ex calciatore della Juventus, Paul Pogba, si è raccontato nel corso del programma The Show su Youtube, in cui ha ripercorso i suoi anni in bianconero con grande gioia e ammirazione, a dimostrazione del legame forte che c’è tra il centrocampista e la Juve. Un rapporto profondo con i tifosi e con tutto l’ambiente che gli ha permesso di vivere emozioni forti e grande senso di appartenenza. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla sua esperienza in bianconero. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SULLA JUVENTUS – «È davvero incredibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pogba nostalgico: «La Juventus è una famiglia, ovunque tu vada ti senti juventino e pensi che quello era il tuo posto»

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Come Pogba è tornato per la prima volta dopo 26 mesi ed è tornato alla sua era doro.

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