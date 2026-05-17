Pagelle Inter Verona | bene Sucic e Bonny Mkhitaryan sprecone Ma la festa è qui!

Da internews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Inter e Verona, valida per la 37ª giornata di Serie A, sono stati diversi i giocatori valutati nelle pagelle. Tra i protagonisti, Sucic e Bonny si sono distinti per le loro prestazioni, mentre Mkhitaryan ha avuto alcune occasioni sprecate. La sfida si è svolta allo stadio di San Siro, con i giudizi sui vari giocatori riportati nelle pagelle ufficiali. La partita ha visto anche altri protagonisti, tutti analizzati nel dettaglio dalle valutazioni di gara.

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di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Verona: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 37^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui  Inter Verona, risultato finale di 1 a 1 nel match valevole per la 37^ giornata del campionato di Serie A 202526: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro TOP a fine primo tempo: Sucic. FLOP a fine primo tempo: . TOP a fine partita: Bonny, Sucic. FLOP a fine partita: Mkhitaryan. 4-4-2: Sommer (Di Gennaro); Darmian (Dimarco), de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Diouf (Zielinski), Sucic, Mkhitaryan, Luis Henrique; Bonny (Pio Esposito), Lautaro (Mosconi). Voti Inter: SOMMER 6,5: Potrebbe essere la sua ultima partita a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pagelle Inter Verona: bene Sucic e Bonny, Mkhitaryan sprecone. Ma la festa è qui!
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