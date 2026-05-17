Pagelle Inter Verona | bene Sucic e Bonny Mkhitaryan sprecone Ma la festa è qui!

Nella partita tra Inter e Verona, valida per la 37ª giornata di Serie A, sono stati diversi i giocatori valutati nelle pagelle. Tra i protagonisti, Sucic e Bonny si sono distinti per le loro prestazioni, mentre Mkhitaryan ha avuto alcune occasioni sprecate. La sfida si è svolta allo stadio di San Siro, con i giudizi sui vari giocatori riportati nelle pagelle ufficiali. La partita ha visto anche altri protagonisti, tutti analizzati nel dettaglio dalle valutazioni di gara.

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