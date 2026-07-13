Inter e Milan finite le vacanze | i raduni ad Appiano Gentile e Milanello Attesa per le parole di Marotta e rossoneri scatenati in entrata

Da milano.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le squadre di Inter e Milan hanno ripreso gli allenamenti dopo la pausa estiva, con i raduni presso i centri sportivi di Appiano Gentile e Milanello. Sono attesi i primi commenti dei dirigenti e allenatori, mentre i club sono impegnati sul mercato con numerosi acquisti. La ripresa delle attività segna l'inizio della nuova stagione, con il focus su preparazione e strategie. I tifosi seguono con attenzione ogni novità e movimento dei club.

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Sotto il cielo di Milano si riaccende la scintilla del calcio che conta, con il nerazzurro e il rossonero che tornano a colorare i sogni e i discorsi dei tifosi. Oggi è il giorno zero, la data in cui le vacanze finiscono e i sogni della nuova stagione prendono ufficialmente forma con i raduni ad Appiano Gentile e Milanello. C’è aria di grandissimi cambiamenti e l’atmosfera è già elettrica, anche se vissuta con stati d’animo decisamente opposti sulle due sponde dei Navigli. In casa Inter i riflettori odierni sono tutti puntati sulla conferenza stampa di Giuseppe Marotta e Cristian Chivu. Presidente e allenatore si presentano davanti ai microfoni per tracciare la rotta e rilanciare la sfida. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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