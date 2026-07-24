Turista italiana morta in Kenya la tragedia in vacanza di Sidney Serpetri | figlio e marito in ospedale

Una turista italiana di 52 anni è deceduta in Kenya a causa di un incidente stradale. La donna, in vacanza nel paese, è rimasta coinvolta in un frontale tra l’auto su cui viaggiava e un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della vittima sono stati ricoverati in ospedale. L’incidente si è verificato lungo una strada del Kenya. Le autorità stanno conducendo le indagini sull’accaduto.

È morta mentre era in vacanza in Kenya, Sidney Serpetri, 52 anni. La donna ha perso la vita in un frontale tra l’auto su cui viaggiava e un camion arrivato dalla corsia opposta. Sepretri si trovava a bordo del veicolo insieme al marito e al figlio, diretti da Mombasa verso Malindi, quando è avvenuto lo scontro. Nell’impatto ha perso la vita anche l’autista keniano del mezzo pesante. Il marito e il figlio della 52enne sono stati ricoverati in un ospedale di Mombasa, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. L’ambasciata italiana a Nairobi si è mossa subito per garantire assistenza alla famiglia, mantenendo i contatti sia con i due connazionali ricoverati sia con la struttura sanitaria che li ha in cura. 🔗 Leggi su Open.online

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