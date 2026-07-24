Una turista italiana di 52 anni è deceduta in Kenya in un incidente frontale con un camion. La donna viaggiava in taxi da Mombasa a Malindi con il marito e il figlio di 13 anni. Il marito e il figlio sono stati ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. L’incidente si è verificato lungo una strada tra le due località.

È morta in un incidente frontale con un camion in Kenya la turista fiorentina Sidney Serpetri, 52 anni, che viaggiava in taxi da Mombasa alla città di mare di Malindi insieme al marito Massimiliano Pierani e al figlio di 13 anni Tommaso Pierani, attualmente ricoverati in ospedale ma in condizioni non gravi. La famiglia era amante del paese africano dove aveva comprato una casa per le vacanze. Nello scontro è deceduto anche l'autista del taxi. Fatale è stato lo scontro con il mezzo pesante che arrivava in senso opposto. L'ambasciata d'Italia a Nairobi e la Farnesina si sono immediatamente attivate per prestare ogni assistenza e segue la vicenda, in contatto con la famiglia e con l'ospedale dove si trovano i due connazionali. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Scontro frontale con un camion, muore in Kenya la fiorentina Sidney Serpetri: aveva 52 anni

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