Va nei bagni pubblici del parco a Bari e viene aggredita da una babygang | Tutti sono rimasti a guardare

Una donna di 26 anni è stata aggredita nei bagni pubblici di un parco a Bari da un gruppo di minori. La vittima ha riferito che, durante l'aggressione, due adulti, presumibilmente genitori di una delle bambine coinvolte, erano presenti ma non sono intervenuti. La donna ha anche detto che molti presenti hanno assistito senza intervenire.

La 26enne Giuditta ha raccontato di essere stata aggredita da una babygang nei pressi dei bagni pubblici di Parco Rossani a Bari. Con i ragazzini, secondo quanto spiega la ragazza, vi erano due persone adulte, genitori di una delle bambine coinvolte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Bari, feste abusive, minicar tra i viali e vandali: Parco Maugeri ormai è terra di nessuno; San Ferdinando di Puglia, uomo nudo nei bagni pubblici di piazza: è polemica; Maltempo sulle coste pugliesi, numerosi interventi della Guardia Costiera: soccorsi bagnanti e diportisti; Le carte non si riscrivono: la mafia non era un'invenzione e Foggia non può permettersi di dimenticare.

Ventenne picchiata in un parco a Bari. Aggredita da una baby gang davanti ai bagni pubblici x.com

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Ragazza picchiata da una baby gang e due genitori nei bagni pubblici di un parco: C'era anche un bimbo di 8 anniLa giovane ha raccontato con un video l'aggressione avvenuta nell'area verde di Bari. Due minorenni sarebbero stati individuati ... today.it