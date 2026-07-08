Decima edizione di La Terrazza a San Casciano dei Bagni | Una panchina dove si racconta l'Italia di oggi

L'edizione 2026 de "La Terrazza", la rassegna estiva di incontri per raccontare l'Italia di oggi, parte venerdì 11 luglio con un ricco programma di eventi e ospiti che andrà avanti fino al 13 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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