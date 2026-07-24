Al Giffoni Film Festival è stato presentato il docufilm “V per Violenza”, che esplora le radici della violenza nella società occidentale. Il film utilizza immagini, musica e danza per rappresentare le tematiche legate alla violenza, concentrandosi su aspetti più simbolici e meno crudi rispetto alle rappresentazioni tradizionali. La produzione si sofferma sugli angoli più oscuri della contemporaneità, offrendo una narrazione visiva e sonora di questi temi.

Un viaggio visivo e sonoro negli angoli più oscuri della contemporaneità, dove la cronaca più cruda si spoglia della sua consueta brutalità per affidarsi al potere evocativo dell’illustrazione, della musica e della danza. Si presenta con questa identità narrativa “V per violenza”, il docufilm diretto da Alessandra ed Emanuele De Vita in anteprima il 25 luglio al Giffoni Film Festival. Nato da un’idea della giornalista e musicista Alessandra De Vita, il lungometraggio si pone l’obiettivo di indagare le radici e le conseguenze del male all’interno della società civile occidentale, focalizzando lo sguardo sulle forme di sopruso più diffuse e sistematiche: quelle perpetrate contro le donne, i bambini e gli animali d’affezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “V per Violenza”: al Giffoni Film Festival il docufilm sulle radici del male nella società occidentale

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