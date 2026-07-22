Durante il Giffoni Film Festival, una conduttrice ha annunciato il suo ritorno in televisione con Tale Quale Show. Ha spiegato che questa esperienza rappresenta una possibilità di divertirsi e di mettersi alla prova. La conduttrice ha incontrato i giovani del festival e ha condiviso alcuni dettagli sulla preparazione per i prossimi impegni televisivi. Non sono state fornite altre informazioni sui tempi o sui dettagli del programma.

Paola Perego è pronta per una nuova avventura televisiva a Tale Quale Show. Al Giffoni Film Festival la conduttrice ha incontrato i giovani e proprio a loro ha raccontato come sta vivendo la preparazione ai prossimi impegni televisivi. Afferma di aver detto di sì a Carlo Conti pensando ai suoi nipoti: “Lo faccio per loro. E anche perché mi fa impazzire divertirmi così. Poi c’è Carlo. È una persona splendida, oltre a essere un professionista serio. Ci conosciamo da una vita, ho una fiducia totale in lui. Fino all’ultimo non voglio anticipazioni. Mi diranno tutto al momento giusto”. Confessa che Conti ha dovuto insistere un po’ prima di convincerla. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Paola Perego, al Giffoni Film Festival parla del futuro: “ Tale e Quale Show rientra nella mia voglia di divertirmi”

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Paola Perego: A Tale e Quale Show voglio divertirmi - Intervista

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Paola Perego: In TV c’è poca democrazia, si è allontanata dai giovani. Vado a Tale e Quale Show perché lo vogliono i miei nipoti #PaolaPerego #GiffoniFilmFestival #TaleeQualeShow #CitofonareRai2 #divariodigenere iltempionews.com/?p=36076&utm_s x.com

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