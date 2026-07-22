al giffoni film festival la cucina impossibile e capovolta del giovane chef alessio matarese

Notizia in breve

Al Giffoni Film Festival, un giovane chef ha presentato una cucina capovolta e innovativa, inserendosi nel tema “Le cose impossibili”. Durante l’evento, ha preparato piatti con tecniche insolite e combinazioni inaspettate, attirando l’attenzione del pubblico. La sua performance ha coinvolto l’uso di strumenti non convenzionali e presentazioni sorprendenti. La manifestazione si svolge in questa edizione con un focus su esperienze che sfidano le aspettative e spingono oltre i limiti tradizionali.