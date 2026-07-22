Al Giffoni Film Festival la cucina impossibile e capovolta del giovane chef Alessio Matarese
Al Giffoni Film Festival, un giovane chef ha presentato una cucina capovolta e innovativa, inserendosi nel tema “Le cose impossibili”. Durante l’evento, ha preparato piatti con tecniche insolite e combinazioni inaspettate, attirando l’attenzione del pubblico. La sua performance ha coinvolto l’uso di strumenti non convenzionali e presentazioni sorprendenti. La manifestazione si svolge in questa edizione con un focus su esperienze che sfidano le aspettative e spingono oltre i limiti tradizionali.
Nell’ambito del Giffoni Film Festival, rassegna che quest’anno ha per tema “Le cose impossibili”, e che punta a trasformare il concetto di “impossibile” in una sfida concreta da affrontare attraverso il dialogo, il linguaggio del cinema e l'innovazione, ieri sera un giovane cuoco napoletano, Alessio Matarese, della brigata dello chef stellato Michele De Blasio del ristorante Volta del Fuenti, ha presentato un suo piatto che rappresenta il tema della manifestazione. Una lattina di Coca-Cola schiacciata e capovolta diventa il simbolo di un punto di vista ribaltato. Il raviolo di sedano di rapa, realizzato con acqua distillata di Pepsi, aceto e spirulina azzurra, accoglie un gambero rosso crudo, unendo i colori e le identità delle due aziende. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it
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