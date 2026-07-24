Usa scattano nuovi dazi dal 10 al 12,5% contro 60 Paesi | colpiranno anche l’Ue
A partire da venerdì alle 6 di mattina italiane, gli Stati Uniti applicheranno nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su prodotti provenienti da circa 60 paesi, tra cui anche l’Unione Europea. Questi dazi riguarderanno più del 99% del commercio statunitense con queste economie. La misura entrerà in vigore alle 00:01 ora di Washington.
A partire dalle ore 00:01 di Washington di venerdì (le 6.00 ora italiana), gliStati Unitiapplicherannonuovi dazi del 10% o del 12,5%su una serie di prodotti provenienti da circa60 economiee che interesseranno oltre il 99% del commercio Usa. Le tariffe agiranno in sostituzione di quelle temporanee del 10% introdotte lo scorso febbraio e giunte a scadenza. I nuovi dazi derivano da un’indagine avviata a marzo dall’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR)per verificare se i partner commerciali di Washington abbiano eliminato dalle proprie catene di approvvigionamentoprodotti realizzati con lavoro forzato. “Se permetti l’importazione di beni fatti con lavoro forzato, crei unaconcorrenza slealeper i tuoi prodotti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Nuovi dazi Usa dal 10 al 12.5% per oltre 60 Paesi, c'è anche l'Ue. Le tariffe in vigore da oggiGli Stati Uniti introdurranno dazi tra il 10% e il 12,5% su oltre 60 paesi, inclusa l’Unione Europea.
Gli Usa impongono nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 Paesi: c’è anche l’UeDa oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su oltre 60 paesi, tra cui l’Unione Europea.
Temi più discussi: Usa, al via nuovi dazi dal 10% al 12,5% contro decine di partner compresa la Ue; Da oggi scattano nuovi dazi Usa contro sessanta Paesi; Dazi Usa: scattano da oggi le nuove tariffe tra il 10% e il 12,5% volute da Trump. Colpiti oltre 60 Paesi, anche l’Ue; Da oggi i nuovi dazi di Trump, tra il 10 e 12,5 per cento a oltre 60 paesi.
Scattano oggi, 24 luglio, i nuovi dazi Usa compresi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che, nei piani dell'amministrazione Trump, puntano a contrastare il presunto lavoro forzato #ANSA x.com
Scattano i nuovi dazi Usa tra il 10 e il 12,5% su 60 Paesi, facebook
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