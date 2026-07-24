Nuovi dazi Usa dal 10 al 12.5% per oltre 60 Paesi c' è anche l' Ue Le tariffe in vigore da oggi

Notizia in breve

Gli Stati Uniti introdurranno dazi tra il 10% e il 12,5% su oltre 60 paesi, inclusa l’Unione Europea. Le tariffe entreranno in vigore domani e sono state decise dalla Casa Bianca in risposta a questioni legate al lavoro forzato. I nuovi dazi riguardano diversi settori commerciali e sono stati annunciati come misura di tutela delle normative sul lavoro. La decisione interessa numerosi partner commerciali e variazioni di aliquote sono previste in base ai paesi coinvolti.