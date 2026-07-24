Gli Usa impongono nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 Paesi | c’è anche l’Ue

Da oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su oltre 60 paesi, tra cui l’Unione Europea. La misura mira a contrastare il presunto utilizzo di lavoro forzato nei prodotti importati. La decisione interessa numerose nazioni e si inserisce in una strategia commerciale dell’amministrazione Trump. I dazi riguardano settori vari e rappresentano un aumento rispetto alle tariffe precedenti. Nessuna dichiarazione ufficiale specifica sui dettagli delle misure o sulle tempistiche di eventuali modifiche.

Da oggi gli Stati Uniti impongono nuovi dazi compresi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, compresa l’ Ue, nell’ambito di una nuova serie di tariffe che, nei piani dell’amministrazione Trump, puntano a contrastare il presunto lavoro forzato. A farlo sapere è stato l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio Usa, Jamieson Greer. Le misure sostituiranno quelle globali temporanee del 10% introdotte da Trump al termine della loro validità, dopo che la Corte Suprema aveva annullato la gran parte di quelle imposte a febbraio. Nella ricostruzione del Financial Times, la mossa è il risultato di un’indagine che ha coinvolto, oltre all’ Unione Europea, anche importanti partner commerciali degli Stati Uniti come Giappone, Corea del Sud, India, Canada e Regno Unito, ma anche Cina e Brasile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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