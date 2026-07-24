A Madison, un senzatetto è stato ucciso dalla polizia dopo aver ferito un agente con un coltello durante un tentativo di arresto. La notizia ha scatenato proteste nel centro della città, con manifestanti che chiedono responsabilità e fine alle ingiustizie razziali. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle modalità dell’intervento. La polizia ha confermato l’accaduto, ma non ha rilasciato ulteriori commenti.

L’uccisione da parte della polizia di un senzatetto, che aveva ferito un agente con un coltello opponendo resistenza all’arresto, ha scosso la capitale del Wisconsin, Madison; manifestanti e gruppi della comunità chiedono che vengano accertate le responsabilità e si ponga fine alle ingiustizie razziali. Corey Durell Ruiz, 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mercoledì su una strada cittadina; i momenti della sua morte sono stati ripresi da alcuni passanti e successivamente diffusi online. La polizia non ha reso nota l’etnia dell’agente che ha aperto il fuoco. Nei registri giudiziari del Wisconsin, Ruiz è classificato come nero o latino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, proteste a Madison dopo l'uccisione di un senzatetto

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Wisconsin Protests Erupt After Man Dies in Police Shooting | Breaking News

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