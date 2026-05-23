Un uomo congolese è morto a Dublino dopo essere stato schiacciato a terra da alcune guardie di sicurezza. La sua morte richiama il caso di un altro uomo, ucciso in circostanze simili, anche se i dettagli specifici non sono stati forniti. La polizia sta indagando sull’incidente e sono iniziate proteste nella zona. Non sono stati resi noti ulteriori elementi sul motivo dell’intervento o sulle condizioni dell’uomo prima dell’episodio.

Yves Sakila è morto come George Floyd, schiacciato a terra da alcune guardie di sicurezza, e ne sono nate proteste e discussioni Da una settimana in Irlanda ci sono proteste e discussioni pubbliche per la morte di Yves Sakila, un uomo congolese di 35 anni ucciso da alcune guardie di sicurezza private mentre lo bloccavano e schiacciavano a terra a Dublino sospettando che avesse commesso un piccolo furto. Le manifestazioni che chiedono che la dinamica e le responsabilità siano accertate attraverso un’indagine trasparente hanno portato al centro del dibattito irlandese il tema del razzismo e della violenza contro persone migranti, in un paese che storicamente viene considerato accogliente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le proteste per l’uccisione di un uomo congolese a Dublino

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'WE DEMAND JUSTICE' - PROTESTS FOR DEAD CONGO SHOPLIFTER PLANNED IN DUBLIN

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