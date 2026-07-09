Usa proteste dopo uccisione migrante da parte dell’ Ice in Texas
Oltre mille persone si sono riunite in strada a Houston dopo la morte di un uomo di 52 anni, cittadino messicano, colpito da un agente dell’ICE mentre si recava al lavoro. Le proteste sono scoppiate nel pomeriggio, con manifestanti che hanno bloccato alcune strade della città. L’incidente ha suscitato reazioni da parte di diverse organizzazioni e rappresentanti politici, che chiedono chiarimenti sulle circostanze dell’episodio. La polizia ha confermato l’intervento e sta conducendo un’indagine.
Oltre mille persone in strada a Houston dopo l’uccisione del 52enne messicano colpito da un agente dell’ICE mentre andava al lavoro. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Usa, proteste dopo uccisione migrante da parte dell Ice in Texas
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