Usa, proteste dopo uccisione migrante da parte dell Ice in Texas

Notizia in breve

Oltre mille persone si sono riunite in strada a Houston dopo la morte di un uomo di 52 anni, cittadino messicano, colpito da un agente dell’ICE mentre si recava al lavoro. Le proteste sono scoppiate nel pomeriggio, con manifestanti che hanno bloccato alcune strade della città. L’incidente ha suscitato reazioni da parte di diverse organizzazioni e rappresentanti politici, che chiedono chiarimenti sulle circostanze dell’episodio. La polizia ha confermato l’intervento e sta conducendo un’indagine.