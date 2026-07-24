Urbanistica | Assemblea capitolina approva Nta del Prg Gualtieri Giornata storica

L’Assemblea capitolina ha approvato le nuove Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale. La decisione è stata comunicata dal Campidoglio attraverso una nota ufficiale. Gualtieri ha definito l’evento come una giornata storica.

L’Assemblea capitolina ha approvato le nuove Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale. Lo comunica in una nota il Campidoglio. L’aggiornamento – prosegue la nota – avviene dopo circa diciotto anni dall’approvazione del Piano, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica, con l’obiettivo di adeguare le Norme all’evoluzione della città, alle nuove esigenze del territorio e al quadro normativo nazionale e regionale nel frattempo profondamente modificato, mantenendo al contempo saldi i principi ispiratori del Prg. Le Norme Tecniche di Attuazione disciplinano le trasformazioni edilizie e urbanistiche della città, definendo diritti e doveri della proprietà immobiliare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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