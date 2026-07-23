Le norme tecniche attuative del Piano regolatore sono state approvate. La decisione è stata presa dopo che la scorsa settimana i lavori erano stati interrotti a causa di rilievi regionali, che avevano contestato la mancanza di una corretta consultazione. La seduta si è conclusa con il via libera definitivo, segnando un passo importante per la pianificazione urbanistica. Il sindaco ha definito la giornata come storica.

Dopo lo stop della scora settimana - a fermare i lavori erano stati i rilievi della Regione che aveva eccepito di non essere stata riconsultata sulla versione modificata della delibera sulla base delle controdeduzioni - giovedì 23 luglio l'assemblea capitolina ha approvato le nuove norme tecniche attuative del Piano regolatore con 31 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Si sono espressi a favore i partiti di maggioranza, Avs e Azione. Contrari FdI e un consigliere di FI. Si sono astenuti il M5s e un consigliere di FI. «Oggi è una giornata di grande importanza per Roma, possiamodefinirla senza eccessiva enfasi storica», ha... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, approvate le Norme tecniche attuative del Piano regolatore. Gualtieri: «Una giornata storica»

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