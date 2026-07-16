Uova fresche richiamate per rischio salmonella l’allerta del Ministero della salute | Non consumatele

Notizia in breve

Il Ministero della salute ha emesso un richiamo per uova fresche, vietandone il consumo. Le uova sono state ritirate dal mercato a causa della presenza di Salmonella Typhimurium accertata. L’avviso invita i consumatori a non mangiarle. Non sono stati forniti dettagli sul produttore o sulla provenienza specifica. Il richiamo riguarda tutte le confezioni già in circolazione.