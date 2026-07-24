Un uomo di circa cinquant’anni è stato salvato da tre persone che si sono gettate nel fiume nel Canale Naviglio, all’incrocio tra via Caprì e via Grande, in località Osteriola di Rio Saliceto. Un testimone ha notato l’uomo in acqua e ha chiamato i soccorsi prima che i tre intervenissero, immergendosi per portarlo in salvo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno assistito l’uomo.

Ha notato una persona in acqua, nel Canale Naviglio, all’incrocio tra via Caprì e via Grande, in località Osteriola di Rio Saliceto. E non ha esitato a gettarsi nel corso d’acqua per prestare soccorso a un uomo cinquantenne, in evidente difficoltà. È accaduto ieri mattina. Alla donna impegnata nel soccorso, una trentenne residente in loco, si sono aggiunti due passanti, residenti in Veneto, probabilmente nella Bassa reggiana per lavoro. Anche loro non hanno esitato ad entrare in azione, in aiuto della donna, completando il recupero del cinquantenne, poi affidato al personale dell’ambulanza della Croce rossa di Correggio e dell’automedica della Bassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uomo nel fiume, tre ’angeli’ si tuffano e lo salvano

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