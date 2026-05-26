Due agenti della Polizia locale sono entrati in acqua nel Naviglio a Corsico per salvare un cerbiatto rimasto intrappolato e trascinato dalla corrente. L’animale aveva rischiato di annegare nel tardo pomeriggio di ieri. I poliziotti si sono tuffati e hanno recuperato l’animale, che è stato poi messo in salvo. L’intervento si è svolto in condizioni di emergenza e ha permesso di evitare che il cerbiatto perdesse la vita.

Corsico (Milano), 26 maggio 2026 - M omenti di grande tensione nel tardo pomeriggio a Corsico, per un cerbiatto finito nelle acque del Naviglio che ha rischiato di annegare trascinato dalla corrente. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno contattato la centrale operativa della Polizia Locale segnalando la presenza dell’animale in difficoltà. Il piccolo ungulato, visibilmente spaventato, stava annaspando in acqua già da diverse decine di metri, senza riuscire a raggiungere la riva. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polizia locale che, all’altezza di via Vittorio Emanuele II, al confine con via Milano, si è trovata davanti a una scena drammatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cerbiatto cade nel Naviglio a Corsico: due agenti della Polizia locale si tuffano e lo salvano

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