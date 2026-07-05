Si tuffano nel fiume per salvare una ragazza morti il padre e lo zio

Da torino.repubblica.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini di circa 40 anni sono morti nel fiume Sesia a Romagnano mentre tentavano di salvare una minorenne. I due, di origini marocchine, si sono immersi nelle acque del fiume, ma sono stati trascinati dalla corrente. La ragazza è stata tratta in salvo da altri presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i due uomini sono deceduti. La polizia ha avviato le indagini.

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Due uomini di circa 40 anni, di origini marocchine, sono morti oggi nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, nel tentativo di salvare una ragazzina minorenne. La madre, incinta, della ragazza è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Novara. I due uomini, zio e padre della ragazza, erano entrati in acqua avendola vista in difficoltà mentre si trovava fra in isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire sono però spariti nella corrente. La ragazza è stata portata a riva, sana e salva, dal fratello anche lui tuffatosi per soccorrerla. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con il supporto di un elicottero decollato dall'aeroporto di Malpensa e il 118, assieme ai carabinieri della locale stazione che conducono le indagini sulla tragedia. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

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