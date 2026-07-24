Unicredit brinda al semestre record I profitti volano a 6,1 miliardi +24%

Unicredit ha chiuso il primo semestre con un utile di 6,1 miliardi di euro, segnando un incremento del 24% rispetto all’anno precedente. La banca ha registrato così un semestre da record, mantenendo un trend positivo nei profitti. Mentre prosegue con le operazioni europee, ha deciso di sospendere temporaneamente le iniziative in Italia. La crescita dei profitti si riflette anche in un aumento delle attività e delle operazioni finanziarie.

di Andrea Ropa È un semestre da record quello archiviato da Unicredit, che continua a macinare utili e rilancia le proprie ambizioni, mentre tiene aperti i grandi dossier europei e congela quelli italiani. La banca guidata da Andrea Orcel chiude i primi sei mesi dell’anno con un utile netto di 6,1 miliardi, in crescita del 24%, il migliore risultato della sua storia. Nel solo secondo trimestre l’utile raggiunge i 2,9 miliardi, oltre le attese degli analisti. Numeri che consentono al gruppo di alzare ancora la guidance: l’obiettivo per il 2026 sale a circa 11,5 miliardi di utile, esclusi i costi di integrazione di Commerzbank, con il traguardo di superare i 13 miliardi nel 2027 e i 15 miliardi entro il 2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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