UniCredit firma il miglior semestre della storia | utile da 6,4 miliardi e stime al rialzo

UniCredit ha chiuso i primi sei mesi del 2026 con un utile di 6,4 miliardi di euro, segnando il miglior risultato semestrale mai registrato. La banca ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per l'intero anno.

Milano, 23 luglio 2026 – UniCredit archivia i primi sei mesi del 2026 registrando la migliore performance semestrale della sua storia moderna. L’istituto di credito guidato dall’ Amministratore Delegato Andrea Orcel ha messo a segno un utile netto rettificato record pari a circa 6,37 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno, confermando lo straordinario momento di forma del Gruppo e l'efficacia delle linee guida strategiche tracciate con il piano UniCredit Unlocked. Il risultato supera nettamente il consensus degli analisti finanziari e sottolinea la capacità della banca di generare profitti elevati e stabili anche in un contesto macroeconomico caratterizzato dalla progressiva normalizzazione dei tassi di interesse nell'Eurozona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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