Unicredit miglior semestre di sempre | utile 6,3 miliardi
Unicredit ha annunciato di aver registrato il miglior semestre di sempre, con un utile complessivo di 6,37 miliardi di euro, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel secondo trimestre, l’istituto ha ottenuto un utile netto di 2,9 miliardi di euro. Questi risultati rappresentano una crescita rispetto ai periodi precedenti e sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda.
Unicredit chiude il secondo trimestre con un utile netto pari a 2,9 miliard i, 6,37 miliardi l’utile complessivo nel semestre, in rialzo del 3% rispetto allo scorso anno. Lo comunica il gruppo, sottolineando che si tratta di “ un cambio di passo segnato dai migliori risultati al secondo trimestre e al primo semestre della nostra storia “. I ricavi del secondo trimestre sono pari a 6,5 miliardi, in crescita del 7% sull’anno o del 11% aa al netto della posta straordinaria nella linea dei proventi da negoziazione, con ricavi core in rialzo del 6% sull’anno, “a dimostrazione – afferma Unicredit – del forte slancio commerciale e dei risultati della nostra strategia e dei nostri investimenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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