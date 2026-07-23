Unicredit miglior semestre di sempre | utile 6,3 miliardi

Notizia in breve

Unicredit ha annunciato di aver registrato il miglior semestre di sempre, con un utile complessivo di 6,37 miliardi di euro, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel secondo trimestre, l’istituto ha ottenuto un utile netto di 2,9 miliardi di euro. Questi risultati rappresentano una crescita rispetto ai periodi precedenti e sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda.