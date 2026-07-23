Unicredit miglior semestre di sempre | utile 6,3 miliardi

Da lapresse.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Unicredit ha annunciato di aver registrato il miglior semestre di sempre, con un utile complessivo di 6,37 miliardi di euro, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel secondo trimestre, l’istituto ha ottenuto un utile netto di 2,9 miliardi di euro. Questi risultati rappresentano una crescita rispetto ai periodi precedenti e sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Unicredit chiude il secondo trimestre con un utile netto pari a 2,9 miliard i, 6,37 miliardi l’utile complessivo nel semestre, in rialzo del 3% rispetto allo scorso anno. Lo comunica il gruppo, sottolineando che si tratta di “ un cambio di passo segnato dai migliori risultati al secondo trimestre e al primo semestre della nostra storia “. I ricavi del secondo trimestre sono pari a 6,5 miliardi, in crescita del 7% sull’anno o del 11% aa al netto della posta straordinaria nella linea dei proventi da negoziazione, con ricavi core in rialzo del 6% sull’anno, “a dimostrazione – afferma Unicredit – del forte slancio commerciale e dei risultati della nostra strategia e dei nostri investimenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

unicredit miglior semestre di sempre utile 63 miliardi
© Lapresse.it - Unicredit, miglior semestre di sempre: utile 6,3 miliardi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Unicredit vola nel 2026: utile record a 3,2 miliardi di euroNel primo trimestre del 2026, Unicredit ha registrato un utile di 3,2 miliardi di euro, superando le stime degli analisti.

UniCredit vola con l’utile a 3,2 miliardi: cresce anche MuttiNel primo trimestre, una grande banca ha registrato un utile di 3,2 miliardi di euro, segnando una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno...

Temi più discussi: Miglior semestre della storia di Unicredit, 6,3 miliardi di utile; Miglior semestre della storia per Unicredit, 6,3 miliardi di utile; Unicredit, semestre record: 6,3 miliardi di utile e nuove ambizioni; Unicredit, miglior semestre di sempre: utile 6,3 miliardi.

unicredit miglior semestre diRecord storico per Unicredit: utili a 6,3 miliardi nel primo semestre 2026Unicredit ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto record di 6,3 miliardi, superando le previsioni degli analisti. Andrea Orcel, CEO dell'istituto, ha commentato i risultati eccezionali. notizie.it

unicredit miglior semestre diMiglior semestre della storia di Unicredit, 6,3 miliardi di utileUnicredit archivia il miglior semestre della sua storia. L'utile netto è di 6,3 miliardi in rialzo del 3% o del 24% aggiustato escludendo -245 milioni di euro nel secondo trimestre di una posta straor ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web