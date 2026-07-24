UniCredit ha annunciato un aumento della guidance finanziaria per il 2026 e gli anni successivi, dopo aver registrato risultati record nel primo semestre. La banca ha comunicato che i piani includono un incremento dei dividendi, un buyback di azioni e un nuovo piano strategico fino al 2030. La decisione riguarda anche le proiezioni di utile e capitale, con aggiornamenti sulle strategie di distribuzione degli utili e di riacquisto di azioni proprie.

La vera notizia non sono i conti record del primo semestre, ma la decisione di UniCredit di rivedere al rialzo la guidance per il 2026 e per gli anni successivi. Il gruppo guidato da Andrea Orcel ha, infatti, migliorato le proprie previsioni sugli utili fino al 2030, confermando la fiducia nella capacità della banca di continuare a crescere anche in uno scenario caratterizzato da tassi d’interesse più bassi rispetto agli ultimi anni. L’aggiornamento delle stime rappresenta uno dei messaggi più importanti lanciati dal management al mercato. Se la trimestrale fotografa il presente, la guidance indica, invece, la direzione futura della banca e fornisce agli investitori elementi per valutare le prospettive di crescita e la sostenibilità della remunerazione degli azionisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - UniCredit alza la guidance: cosa cambia per gli azionisti tra dividendi, buyback e piano 2030

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