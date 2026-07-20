unicredit verso la semestrale dividendi e risiko bancario sotto esame

Il consiglio di amministrazione di UniCredit approverà i risultati del primo semestre il 22 luglio, con la pubblicazione ufficiale e la conference call con gli analisti previste il giorno seguente. La banca si prepara così a una delle settimane più importanti per le semestrali italiane, con attenzione anche ai dividendi e alle eventuali ripercussioni di un rischio bancario in corso.

UniCredit apre una delle settimane più importanti per le semestrali italiane. Il consiglio di amministrazione approverà i conti del primo semestre il 22 luglio, mentre il giorno successivo arriveranno pubblicazione dei risultati e conference call con gli analisti. Per Piazza Affari è il primo vero test sulle banche italiane dopo mesi di utili record, tassi in normalizzazione e attese elevate sugli azionisti. La qualità dell’utile, il vero test della semestrale UniCredit. Il mercato parte da una base molto forte. Nel primo trimestre 2026 UniCredit ha registrato un utile netto di 3,2 miliardi di euro, in crescita del 16,1% su base annua, ricavi netti a 6,7 miliardi e un RoTE al 25,8%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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