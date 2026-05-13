Enel | dividendi in crescita e piano da 1,5 miliardi per il buyback

Enel ha annunciato un aumento dei dividendi e un piano di riacquisto azioni da 1,5 miliardi di euro. La società ha comunicato che il buyback avverrà nel prossimo periodo e che continuerà a distribuire utili ai soci. La decisione arriva in un momento in cui l’azienda investe ingenti risorse nello sviluppo delle infrastrutture, sollevando domande sulla compatibilità tra queste operazioni e la stabilità degli investimenti futuri.

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