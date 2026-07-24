Penalisti contro il ddl sui minori | ‘Dubbi di incostituzionalità sull’imputabilità dei minorenni’

Notizia in breve

L’Unione delle Camere Penali italiane ha sollevato dubbi di incostituzionalità sul disegno di legge del Governo riguardante l’imputabilità dei minori. Secondo i penalisti, alcune norme potrebbero violare i principi costituzionali, in particolare quelli sulla capacità di intendere e di volere dei minorenni. La critica si concentra sulla possibile incompatibilità delle disposizioni con le garanzie costituzionali vigenti. La questione è stata sollevata in un documento ufficiale inviato alle autorità competenti.