Penalisti contro il ddl sui minori | ‘Dubbi di incostituzionalità sull’imputabilità dei minorenni’
L’Unione delle Camere Penali italiane ha sollevato dubbi di incostituzionalità sul disegno di legge del Governo riguardante l’imputabilità dei minori. Secondo i penalisti, alcune norme potrebbero violare i principi costituzionali, in particolare quelli sulla capacità di intendere e di volere dei minorenni. La critica si concentra sulla possibile incompatibilità delle disposizioni con le garanzie costituzionali vigenti. La questione è stata sollevata in un documento ufficiale inviato alle autorità competenti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Unione delle Camere Penali critica il disegno di legge del Governo. L’ Unione delle Camere Penali Italiane esprime una netta contrarietà al disegno di legge del Governo che interviene sul tema dell’ imputabilità dei minorenni, definendolo un intervento capace di modificare in profondità i principi su cui si fonda la giustizia minorile italiana. Secondo i penalisti, il provvedimento rappresenta un ulteriore passo verso un approccio sempre più repressivo nei confronti dei giovani, iniziato con il Decreto Caivano e proseguito con altre misure rivolte ai minori. Dubbi sulla compatibilità con la Costituzione. Nella nota diffusa dall’associazione viene evidenziato che la cosiddetta “stretta anti-maranza” suscita seri interrogativi sotto il profilo della legittimità costituzionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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