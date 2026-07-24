Under18 gratis sui mezzi pubblici La sindaca | Brescia unico Comune in Italia

Dal 3 agosto, i minori nati dal 2008 e residenti a Brescia potranno ottenere il Teen Pass, che consente di viaggiare gratuitamente su bus e metropolitana. La misura riguarda gli under 18 e rende Brescia l’unico Comune in Italia a offrire trasporto pubblico gratuito per questa fascia d’età. La sindaca ha annunciato l’implementazione del servizio, che sarà disponibile a partire dalla data indicata. La richiesta del pass potrà essere effettuata presso gli uffici comunali.

Brescia – Trasporto pubblico totalmente gratuito per gli under18: dal 3 agosto i nati dal 2008 residenti a Brescia potranno chiedere il Teen Pass per viaggiare gratuitamente su bus e metropolitana. La misura, annunciata dalla sindaca Laura Castelletti in occasione della posa della prima pietra del tram, entra nel vivo. “Sono diverse le ragioni che ci hanno portato a questa scelta – spiega la sindaca –. Sicuramente è un modo per aiutare le famiglie, che sono in difficoltà con gli stipendi inchiodati, a fronte del caro vita. Vogliamo, inoltre, contribuire in modo sostanziale al Piano Aria e Clima, con azioni concrete sul trasporto pubblico locale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Selkirk youth to get free transit this summer ahead of provincewide rollout

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