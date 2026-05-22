La richiesta di Valeria Mancinelli Pd | Mezzi pubblici gratis per 50mila studenti marchigiani
Una politica proposta da una rappresentante del Partito Democratico mira a offrire mezzi pubblici gratuiti a circa 50.000 studenti nelle Marche. La richiesta è stata formulata ufficialmente e riguarda il coinvolgimento dell’amministrazione regionale. La proposta ha attirato l’attenzione dei media e delle opposizioni, che la considerano una mossa significativa nel dibattito sulle agevolazioni per il trasporto pubblico dedicato ai giovani. La richiesta è stata presentata durante un incontro con i rappresentanti della Giunta regionale.
ANCONA – Sembra una provocazione e invece è tutto vero ciò che Valeria Mancinelli chiede a Francesco Acquaroli e alla sua Giunta. La capogruppo del Partito Democratico in Assemblea legislativa domanda infatti al governatore e alla sua squadra: «Se la Regione Marche impegna 7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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